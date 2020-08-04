"Інгулець" в матчі Першої ліги розгромив вдома "Кремінь". Дублем в цій грі відзначився танзанійський нападник команди Оскар Мкомола. Після гри він отримав від партнерів половинку банана. А після цього ще й "стусанів".

Після гри партнери по команді пішли вітати Мкомолу із забитими голами в цій грі. Тоді ж гравець "Інгульця" Ілля Коваленко і подарував йому банан. Хоча після цього забрав, відламав половину собі, а другу повернув назад, пише 24 канал.

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Після цього гравці "Інгульця" обступили Мкомолу та надавали йому дружніх "стусанів" за забиті голи. Водночас вони кричали "no to racism". Таких же стусанів від партнерів отримав і Артем Щедрий, який також відзначився у матчі проти "Кремня".

Завдяки цій перемозі та поразці "Минаю" у матчі проти "Руху", "Інгулець" піднявся на першу місце у Першій лізі за два тури до закінчення чемпіонату.