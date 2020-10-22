Польский "Лех" стал единственным клубом, которому удалось пробиться в групповой раунд еврокубков. Первый соперником клуба станет португальская "Бенфика", подготовка к матчу, которой была немного сорвана польскими фанатами.

Фанаты польского клуба решили помочь своей команде и немного сорвать подготовку соперника к поединку в Познани. Болельщики устроили неспокойную ночь футболистам "Бенфики", они организовали настоящее пиротехническое шоу у гостиницы соперника из Португалии, пишет 24 канал.

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Жаркая встреча

Болельщики дважды заставляли просыпаться игроков португальского клуба. Сначала в 1:30 ночи, устроив 3-минутное пиротехническое шоу, а через час фанаты снова повторили действо.

Отметим, что "Лех" стал первой польской командой за последние годы, которой удалось пробиться в групповой раунд еврокубков. За "Лех" играет защитник "Шахтера" Богдан Бутко, выступающий в Польше на правах аренды. Также недавно расположение клуба пополнил еще один украинский защитник Василий Кравец.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Лех" – "Бенфика" состоится 22 октября в 19:55.

Добавим, что в группе "Леха" и "Бенфики" также играет "Стандарт" и "Рейнджерс".