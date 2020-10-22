Польський "Лех" став єдиним клубом, якому вдалось пробитись у груповий раунд єврокубків. Перший суперником клубу стане португальська "Бенфіка", підготовка до матчу, якої була дещо зірвана польськими фанатами.

Фанати польського клубу вирішили допомогти своїй команді і трохи зірвати підготовку суперника до поєдинку у Познані. Вболівальники влаштували неспокійну ніч футболістам "Бенфіки", вони влаштували справжнє піротехнічне шоу біля готелю суперника з Португалії, пише 24 канал.

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Спекотна зустріч

Вболівальники двічі змушували прокидатись гравців португальського клубу. Спершу о 1:30 ночі, влаштувавши 3-хвилинне піротехнічне шоу, а через годину фанати знову повторили дійство.

Наголосимо, що "Лех" став першою польською командою за останні роки, якій вдалось пробитись в груповий раунд єврокубків. За "Лех" грає захисник "Шахтаря" Богдан Бутко, який виступає у Польщі на правах оренди. Також нещодавно розташування клубу поповнив ще один український захисник Василь Кравець.

Матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи "Лех" – "Бенфіка" відбудеться 22 жовтня о 19:55.

Додамо, що у групі "Леха" та "Бенфіки" також грає "Стандарт" та "Рейнджерс".