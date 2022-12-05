Чемпионат мира по футболу привлекает внимание почти всех любителей игры №1 в мире. Многие фанаты едут в страну-хозяйку или даже берут выходные на работе, чтобы поддержать свою любимую команду.

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Правда, в этом вопросе встречаются странные истории. Одна из них произошла с бывшим нападающим сборной Бразилии и Интера Адриано. который шесть лет тому назад завершил карьеру.

Как футбол разрушил семью

В октябре бразилец женился на новой женщине. Ею стала Микаэла Мескита, работающая парикмахершей. Впрочем, их браку не суждено было долго просуществовать из-за чемпионата мира в Катаре.

Как оказалось, 28 ноября пара планировала провести семейный ужин с семьей и друзьями. Однако Андриано внезапно исчез и не явился на нее. Затем выяснилось, что эксфутболист поехал к своим знакомым смотреть футбол.

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Дело в том, что как раз в этот вечер Бразилия играла со Швейцарией и в итоге выиграла со счетом 1:0. Более того, Адриано вернулся домой только через два дня с извинениями.

Их Мескита не приняла и подала на развод. Адриано и Микаэла отписались друг от друга в соцсетях, а девушка даже удалила все общие с эксфутболистом фото. В итоге их брак продержался всего 24 дня.

Чем запомнился Адриано

Профессиональная карьера нападающего продолжалась с 2000 по 2016 год. За этот период Адриано поиграл за Фламенго, Интер, Фиорентину, Парму, Сан-Паулу, Рому, Коринтианс, Атлетико Паранаэнсе и Майами Юнайтед.

Больше всего бразилец запомнился по игре за миланский клуб, за который провел пять сезонов, за которые выиграл 4 чемпионства в Серии А. Также Адриано дважды выигрывал чемпионат Бразилии – в составе Фламенго и Коринтианса.

За национальную команду страйкер отыграл 48 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "селесао" Адриано выиграл Копа Америка в 2004 году и Кубок Конфередаций спустя год.