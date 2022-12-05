Бразилия и Южная Корея сыграют матч 1/8 финала ЧМ-2022 на стадионе "974" в понедельник, 5 декабря. Судить этот матч будет француз Клеман Тюрпен.
Достойно внимания Бразилия против Южной Кореи: способны ли "азиатские тигры" на громкую сенсацию на ЧМ-2022
Бразилия и Южная Корея провели пять матчей один против одного. Все они были товарищескими. И в первом из них 28 марта 1999 корейцы победы. Остальные четыре матча закончились победами бразильцев, в том числе в июне 2022 года. Тогда "селесао" забили сразу пять голов в ворота соперника, но пропустили один.
Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Южная Корея для тех, кто не имеет возможности просмотреть этот матч в прямом эфире.
Бразилия – Южная Корея онлайн