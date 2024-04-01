Збірна Німеччини потрапила на Євро-2024 автоматично в якості господарів змагання. А нещодавно Бундестім представив нову форму, в якій гратиме на чемпіонаті Європи.

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Номер нагадує про нацистів

Її виробником є місцева компанія Adidas, яка екіпірує збірну Німеччини ще з 50-х років. Втім цього разу між сторонами виникло непорозуміння. Бундестім виявився незадоволеним дизайном форми.

Сама ж компанія вирішила вивести з обігу футболки з номером 44 та наклала заборону на її використання у збірній Німеччини. Річ у тім, що це число новим шрифтом дуже схоже на абревіатуру "SS".



Як виглядає футболка збірної Німеччини з числом 44 / Daily Express

Так називались військові нацистські формування Німеччини за часів правління Адольфа Гітлера (повна назва – "Schutzstaffel"). Саме через це Adidas і заборонив використання цього номеру, зазначивши, що компанія проти ксенофобії, антисемітизму та насилля.

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До слова, з 2027 року збірна Німеччини завершить співробітництво із Adidas та буде вдягатися у форму їх конкурента Nike. Нагадаємо, що на Євро-2024 Бундестім гратиме в одному квартеті з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.