Тони Кроос объявил о завершении футбольной карьеры после окончания Евро-2024. 5 июля в рамках четвертьфинала Германия уступила Испании в экстратайме, вылетев из турнира.

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Бутсы в честь Тони Крооса

Бутсы 11pro отныне будут называться TKpro в честь уже бывшего полузащитника сборной Германии и мадридского Реала.

Именно в этой модели Тони Кроос играл на протяжении всей своей футбольной карьеры.

Тони Кроос и 11pro: любовь с первого взгляда, единомышленники до последнего удара. Сегодня мы рады объявить, что в дальнейшем adidas 11pro будет переименован в adidas TKpro. Спасибо, Тони,

– написал бренд Adidas в своих соцсетях.

Отметим, что Тони Кроос в составе сборной Германии провел 113 матчей, в которых забил 17 голов и отметился 21 результативной передачей.