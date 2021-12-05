Домініканець переважив українця на 0,2 кілограма

Поєдинок відбудеться у Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Бій пройде в андеркарді битви між Джервонтою Девісом та Ісааком Крусом.

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Під час зважування обидва боксери вклалися в ліміт середньої ваги (до 72,5 кілограмів). Однак українець виявився трохи легшим за суперника.

Дерев'янченко на терезах показав 72,1 кілограма, а Адамес – 72,3.

Відео зважування

Перед протистоянням