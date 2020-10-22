Абсолютний чемпіон світу Лопес розсекретив амбітні плани після перемоги над Ломаченком
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес не зупиняться на досягнутому після перемоги над українцем Василем Ломаченком. Американець прагне повторити таке ж досягнення, але вже у іншій ваговій категорії.
Теофімо Лопес завдав другої поразки у кар'єрі Ломаченка, яка виявилась болючою для українця. Американець відібрав з-під носа у Василя звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. На цьому досягненні молодий Теофімо не зупинився і планує продовжити переможну серію. Про це повідомляє Top Rank.
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Амбітні плани Лопеса
За словами американця, ще залишилось багато поясів у інший дивізіонах, які він не здобув. Тому цілі Лопеса лише ростуть. Американець хоче стати абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі та першим боксером, який став володарем усіх поясів у двох дивізіонах в еру 4-х титулів.
"Два чемпіони, Хосе Рамірес та Джош Тейлор, зустрінуться між собою. Я буду стежити за ними, щоб організувати бій з переможцем", – заявив Лопес.
- Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.
- Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.