Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес не зупиняться на досягнутому після перемоги над українцем Василем Ломаченком. Американець прагне повторити таке ж досягнення, але вже у іншій ваговій категорії.

Теофімо Лопес завдав другої поразки у кар'єрі Ломаченка, яка виявилась болючою для українця. Американець відібрав з-під носа у Василя звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. На цьому досягненні молодий Теофімо не зупинився і планує продовжити переможну серію. Про це повідомляє Top Rank.

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Амбітні плани Лопеса

За словами американця, ще залишилось багато поясів у інший дивізіонах, які він не здобув. Тому цілі Лопеса лише ростуть. Американець хоче стати абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі та першим боксером, який став володарем усіх поясів у двох дивізіонах в еру 4-х титулів.

"Два чемпіони, Хосе Рамірес та Джош Тейлор, зустрінуться між собою. Я буду стежити за ними, щоб організувати бій з переможцем", – заявив Лопес.

What does a 23-year-old, 4-belt champion do when they make history?



They look to make more history.



@TeofimoLopez on @SportsCenter w/ @notthefakeSVP pic.twitter.com/paMO9gmlmC — Top Rank Boxing (@trboxing) October 21, 2020