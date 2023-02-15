Давид Нерес удвоил преимущество Бенфики в матче с Брюгге в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игрок оказался в этом месте в то время.

Достойно внимания На грани упущенного момента: Бенфика открыла счет в матче с Брюгге в 1/8 финала ЛЧ

Команды демонстрируют довольно ленивый и скучный футбол, однако этого хватило Бенфике, чтобы второй раз отзанчиться в ворота своего соперника. Момент у португальцев возник почти из ничего. Футболисты "орлов" едва продвинули мяч в штрафную бельгийского коллектива, где казалось "круглого" должен был взят под контроль игрок Брюгге. Однако защитник бельгийского коллектива потерял концентрацию, а Давид Нерес уверенно использовал свой момент, выйдя один на один с голкипером. Бывший игрок Шахтера без проблем забил свой гол, 2:0 на табло. 24 канал.

Видео гола Давида Нереса: