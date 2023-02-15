Давід Нерес подвоїв перевагу Бенфіки у матчі з Брюгге в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гравець опинився у тому місці у той час.

Варте уваги На межі втраченого моменту: Бенфіка відкрила рахунок у матчі з Брюгге в 1/8 фіналу ЛЧ

Команди демонструють досить лінивий та нудний футбол, проте цього вистачило Бенфіці, аби вдруге відзанчитись у ворота свого суперника. Момент у португальців виник майже з нічого. Футболісти "орлів" ледь-ледь просунули м'яч до карного майданчика бельгійського колективу, де здавалось "круглого" мав би взяти під контроль гравець Брюгге. Проте захисник бельгійського колектива втратив концентрацію, а Давід Нерес впевнено використав свій момент, вийшовши сам на сам з голкіпером. Колишній гравець Шахтаря без проблем забив свій гол, 2:0 на табло, пише 24 канал.

Відео голу Давіда Нереса: