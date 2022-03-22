Абрамович не хочет продавать Челси представителям стран, введшим санкции против России
22 марта 2022 , 15:32Читати новину українською
Источник:Daily Mail
Роман Абрамович все еще может отказаться от продажи футбольного клуба Челси, поскольку он не хочет рассматривать заявку из стран, введших санкции против российских олигархов.
По информации источника, он нанял компанию The Raine Group для продажи клуба и может ветировать предложения из США и Великобритании, поскольку обе страны ввели против него санкции.
К слову У Челси появился потенциальный новый владелец: арабские шейхи предлагают немалую сумму
Самое высокое предложение за пределами США и Европы, скорее всего, поступит от Saudi Media Group, предложившей 3,192 миллиарда евро.
Что известно о продаже Челси
- 26 февраля Абрамович передал руководство клубом опекунам благотворительного фонда Челси.
- 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи "аристократов" около 5 миллиардов евро.
- Правительство Великобритании 10 марта ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в частности футбольный клуб.
- Челси запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.
- АПЛ 12 марта официально сообщила, что российский бизнесмен Роман Абрамович был отстранен от должности директора Челси.