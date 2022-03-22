Абрамович не хочет продавать Челси представителям стран, введшим санкции против России

Роман Абрамович все еще может отказаться от продажи футбольного клуба Челси, поскольку он не хочет рассматривать заявку из стран, введших санкции против российских олигархов.

По информации источника, он нанял компанию The Raine Group для продажи клуба и может ветировать предложения из США и Великобритании, поскольку обе страны ввели против него санкции.

К слову У Челси появился потенциальный новый владелец: арабские шейхи предлагают немалую сумму

Самое высокое предложение за пределами США и Европы, скорее всего, поступит от Saudi Media Group, предложившей 3,192 миллиарда евро.

Что известно о продаже Челси