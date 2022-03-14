За Челси предлагают 3,5 миллиарда долларов. Отмечается, что глава компании Мохамед Алкерейджи болеет за лондонский клуб.

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Saudi Media Group не имеет прямых связей с властями Саудовской Аравии.

С поиском партнеров и финансов помогает Мохаммед бин Халид Аль Сауд – глава Saudi Telecom Company. Эта компания является государственной, а владельцы Ньюкасла все еще имеют акции в ней, несмотря на продажу некоторых в декабре.

Если Челси сменит генерального спонсора, это скорее всего будет саудовская NEOM или новая национальная авиакомпания Саудовской Аравии.

Российского олигарха Романа Абрамовича буквально вынуждают без торгов и личной выгоды передать Челси, который он приобрел около 20 лет назад другому владельцу.

Все из-за санкций и его близкого контакта с президентом России.