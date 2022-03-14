За Челси предлагают 3,5 миллиарда долларов. Отмечается, что глава компании Мохамед Алкерейджи болеет за лондонский клуб.
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Saudi Media Group не имеет прямых связей с властями Саудовской Аравии.
С поиском партнеров и финансов помогает Мохаммед бин Халид Аль Сауд – глава Saudi Telecom Company. Эта компания является государственной, а владельцы Ньюкасла все еще имеют акции в ней, несмотря на продажу некоторых в декабре.
Если Челси сменит генерального спонсора, это скорее всего будет саудовская NEOM или новая национальная авиакомпания Саудовской Аравии.
Российского олигарха Романа Абрамовича буквально вынуждают без торгов и личной выгоды передать Челси, который он приобрел около 20 лет назад другому владельцу.
Все из-за санкций и его близкого контакта с президентом России.
- Правительство Великобритании 10 марта ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в частности футбольный клуб.
- Челси запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.
- АПЛ 12 марта официально сообщила, что российский бизнесмен Роман Абрамович был отстранен от должности директора Челси.