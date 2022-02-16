Абраменко завоевал для Украины 9 медаль в истории зимних Олимпиад: кто другие призеры

Александр Абраменко во второй раз стал призером Олимпийских игр. На Олимпиаде в Пекине украинский фристайлист завоевал серебряную награду. Медаль Абраменко стала для Украины 9-й в истории зимних Олимпиад.

Абраменко завоевал второе серебро в истории Украины

Абраменко удалось стать вторым мультимедалистом в истории Украины на зимних Олимпиадах. Первой была биатлонистка Вита Семеренко, сообщает 24 канал.

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На Олимпийских играх 2018 года Абраменко принес Украине золотую медаль. Он стал первым украинцем, завоевавшим медали на двух Олимпиадах подряд.

Независимая Украина выступает на зимних Олимпийских играх с 1994 года. С тех пор за 8 Олимпиад украинцы сумели добыть в борьбе 9 наград.

В активе нашей команды 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

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Украинские призеры зимних Олимпиад

1994

Оксана Баюл – золото (фигурное катание)

Валентина Цебре-Несина – бронза (биатлон)

1998

Елена Петрова – серебро (биатлон)

2006

Лилия Вайгина-Ефремова – бронза (биатлон)

Елена Грушина и Руслан Гончаров – бронза (фигурное катание)

2014

Женская сборная Украины по биатлону – золото

Вита Семеренко – бронза (биатлон)

2018

Александр Абраменко – золото (фристайл)

2022

Александр Абраменко – серебро (фристайл)

Украина за всю историю закончила только две зимние Олимпиады без медалей – в 2002 и 2010 годах.