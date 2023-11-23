Александр Абраменко изложил обе олимпийские медали из Пхенчхана и Пекина на аукцион. Вырученные средства пойдут на нужды родной страны.

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Выставил медали, чтобы помочь родной стране

Оба лота олимпийского чемпиона выставлены на сайте SCP Auctions. Стартовая цена за золотую награду из Пхенчхана-2018 составляет 10 тысяч долларов, а за "серебро" из Пекина-2022 – 5 тысяч.



"Золото" Абраменко на аукционе / Скриншот с сайта SCP Auctions

С начала аукциона наибольшая ставка за олимпийское "золото" Абраменко уже 16,106 долларов, а за "серебро" украинского спортсмена – 7321 доллара.



"Серебро" Олимпиады Абраменко / Скриншот с сайта SCP Auctions

Сам Абраменко рассказал, почему выставил на аукцион свои самые драгоценные награды. Спортсмен заверил, что продает медали, чтобы помочь Украине в войне против России.

Александр признался, что это решение далось ему очень непросто. Ведь ценность этих медалей очень велика для атлета и в целом спортивной истории нашей страны. Абраменко воспользовался случаем и поблагодарил других стран за помощь для Украины.

Как и любой другой украинец, помогаю военным в их неотложных нуждах из-за волонтеров. Также многие пострадали от войны, некоторые потеряли все и тоже нуждаются в финансовой помощи. Поэтому решил, что мои медали пригодятся и приблизят нашу победу,

– заверил Абраменко.

Абраменко присоединился к той когорте украинских спортсменов, которые продавали свои медали, чтобы помочь Украине. Ранее свои олимпийские и паралимпийские награды продавали Жан Беленюк и Сергей Емельянов.

Отметим, что лидер сборной Украины пропустил большую часть сезона-2022/2023 из-за травмы колена. Спортсмен продолжает возобновляться после операции. В СМИ была информация, что это повреждение может поставить точку на карьере Абраменко.