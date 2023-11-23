Олександр Абраменко виклав обидві олімпійські медалі із Пхьончхану та Пекіна на аукціон. Виручені кошти підуть на потреби рідної країни.

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Виставив медалі, аби допомогти рідній країні

Обидва лоти олімпійського чемпіона виставлені на сайті SCP Auctions. Стартова ціна за золоту нагороду із Пхьончхану-2018 складає 10 тисяч доларів, а за "срібло" із Пекіна-2022 – 5 тисяч.



"Золото" Абраменка на аукціоні / Скриншот із сайту SCP Auctions

Від початку аукціону найбільшою є ставка за олімпійське "золото" Абраменка є вже 16, 106 доларів, а за "срібло" українського спортсмена – 7321 долара.



"Срібло" Олімпіади Абраменка / Скриншот із сайту SCP Auctions

Сам Абраменко розповів, чому виставив на аукціон свої найдорогоцінніші нагороди. Спортсмен запевнив, що продає медалі, аби допомогти Україні у війні проти Росії.

Олександр зізнався, що це рішення далось йому дуже непросто. Адже цінність цих медалей є дуже великою для атлета та загалом спортивної історії нашої країни. Абраменко скористався нагодою та подякував іншим країнам за допомогу для України.

Як і будь-який інший українець, допомагаю військовим у їхніх невідкладних потребах через волонтерів. Також багато людей постраждали від війни, деякі втратили все і теж потребують фінансової допомоги. Тому вирішив, що мої медалі стануть у пригоді та наблизять нашу перемогу,

– запевнив Абраменко.

Абраменко доєднався до тої когорти українських спортсменів, які продавали свої медалі, аби допомогти Україні. Раніше свої олімпійські та паралімпійські нагороди продавали Жан Беленюк та Сергій Ємельянов.

Відзначимо, що лідер збірної України пропустив велику частину сезону-2022/2023 через травму коліна. Спортсмен продовжує відновлюватись після операції. У ЗМІ була інформація, що це ушкодження може поставити крапку на кар'єрі Абраменка.