98-летний украинский теннисист-рекордсмен сыграл с экс-второй ракеткой мира в Польше
Источник:Eurosport
98-летний украинский теннисист Леонид Станиславский, который летом 2021 попал в Книгу рекордов Гиннеса, выехал из Харькова в Польшу. Там он осуществил еще одну свою мечту.
Выехал из Украины из-за российской агрессии
Ранее теннисист рассказывал, что мечтал сыграть теннисный матч с Агнешкой Радванской – бывшей второй ракеткой мира. И через некоторое время его мечта все же сбылась.
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98-летний спортсмен уехал из родного Харькова, страдающего обстрелами и бомбардировками кафиров. Он переехал в Польшу.
Многие люди, друзья мне писали, что есть человек, который мечтает сыграть со мной. Я даже не думала, что он может подать, потому что это непросто,
– рассказала Радванская.
Польская спортсменка согласилась на матч с украинским рекордсменом. По ее словам, Станиславский предложил играть на очки.
Украинский теннисист-рекордсмен рассказал, что хотел бы встретиться на корте с другими известными польскими спортсменками: Гобертом Гуркачем, Игой Швентек, возглавившей мировой рейтинг WTA.
Средства от этого матча Станиславский хотел бы направить в помощь украинским детям.
Видео встречи теннисистов
Что известно об украинце-рекордсмене
- 98-летний Леонид Станиславский – старейший теннисист в мировой истории.
- В июле 2021 года он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Харьковчанин получил награду как сильнейший теннисист планеты в возрастной категории 90+.
- Станиславский не выступал на уровне теннисистов-профессионалов, однако в возрасте принял участие в ряде турниров среди спортсменов своей возрастной категории.
- В октябре 2021 года сыграл выставочный матч против испанца Рафаэля Надаля – экс-первой ракетки мира.