Виїхав з України через російську агресію
Раніше тенісист розповідав, що мріяв зіграти тенісний матч з Агнешкою Радванською – колишньою другою ракеткою світу. І через деякий час його мрія все ж таки здійснилася.
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98-річний спортсмен виїхав з рідного Харкова, який потерпає від обстрілів та бомбардувань окупантів. Він переїхав до Польщі.
Багато людей, друзі мені писали, що є людина, яка має мрію зіграти зі мною. Я навіть не думала, що він може подати, тому що це непросто,
– розповіла Радванська.
Тож польська спортсменка погодилася на матч з українським рекордсменом. За її словами, Станіславський запропонував грати на очки.
Український тенісист-рекордсмен розповів, що хотів би зустрітися на корті з іншими відомими польськими спортсменками: Гобертом Гуркачем, Ігою Швьонтек, яка очолила світовий рейтинг WTA.
Кошти від цього матчу Станіславський хотів би направити на допомогу українським дітям.
Відео зустрічі тенісистів
Що відомо про українця-рекордсмена
- 98-річний Леонід Станіславський – найстарший тенісист у світовій історії.
- У липні 2021 року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Харків'янин отримав нагороду, як найсильніший тенісист планети у віковій категорії 90+.
- Станіславський не виступав на рівні тенісистів-професіоналів, проте у віці взяв участь у низці турнірів серед спортсменів своєї вікової категорії.
- У жовтні 2021 року зіграв виставковий матч проти іспанця Рафаеля Надаля – експершої ракетки світу.