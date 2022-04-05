Выехал из Украины из-за российской агрессии

Ранее теннисист рассказывал, что мечтал сыграть теннисный матч с Агнешкой Радванской – бывшей второй ракеткой мира. И через некоторое время его мечта все же сбылась.

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98-летний спортсмен уехал из родного Харькова, страдающего обстрелами и бомбардировками кафиров. Он переехал в Польшу.

Многие люди, друзья мне писали, что есть человек, который мечтает сыграть со мной. Я даже не думала, что он может подать, потому что это непросто,

– рассказала Радванская.

Польская спортсменка согласилась на матч с украинским рекордсменом. По ее словам, Станиславский предложил играть на очки.

Украинский теннисист-рекордсмен рассказал, что хотел бы встретиться на корте с другими известными польскими спортсменками: Гобертом Гуркачем, Игой Швентек, возглавившей мировой рейтинг WTA.

Средства от этого матча Станиславский хотел бы направить в помощь украинским детям.

Видео встречи теннисистов

Что известно об украинце-рекордсмене