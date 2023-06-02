Мы хороним детей, пока россияне соревнуются: жертвой атаки на Киев оказалась 9-летняя дзюдоистка

9-летняя девочка стала жертвой атаки российских военных на Киев ночью 1 июня. Ею оказалась дзюдоистка Виктория Ивашко.

Девочка погибла вместе с мамой во время обстрела Киева в Деснянском районе. Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк рассказал, что девочка несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master.

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Девочка мечтала о больших достижениях

По словам Кошляка, еще в минувшие выходные ребенок выходил на татами на соревнованиях в Киеве и одерживал свои первые победы, мечтая о больших достижениях.

Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо,

– добавил он.

Что известно о гибели девочки в Киеве Российские военные ночью 1 июня в День защиты детей ракетами "Искандер" атаковали Киев. Все 10 воздушных целей были сбиты, однако обломки повлекли за собой разрушение в Деснянском и Днепровском районах. На момент воздушной тревоги укрытие в поликлинике №3 в Деснянском районе якобы было закрыто.



Девочка, ее мама и еще одна женщина погибли от обломков у укрытия. Правоохранители расследуют трагические обстоятельства гибели людей в столице. Журналисты опубликовали Российские военные ночью 1 июня в День защиты детей ракетами "Искандер" атаковали Киев. Все 10 воздушных целей были сбиты, однако обломки повлекли за собой разрушение в Деснянском и Днепровском районах. На момент воздушной тревоги укрытие в поликлинике №3 в Деснянском районе якобы было закрыто.Девочка, ее мама и еще одна женщина погибли от обломков у укрытия. Правоохранители расследуют трагические обстоятельства гибели людей в столице. Журналисты опубликовали щемящее фото , как дедушка не отходил от тела 9-летней внучки, погибшей в результате обстрела.

Российские военные соревнуются, пока умирают украинские спортсмены

Чиновник отметил, что в Украине с начала полномасштабной войны уже погибли 483 ребенка. Кроме того, Украина потеряла 300 спортсменов.

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Михаил Кошляк обратил внимание на цинизм международного спортивного сообщества. В частности, Международная федерация дзюдо поддерживает участие в соревнованиях российских военнослужащих-дзюдоистов.

По его словам, россияне выходят на мировые татами, чтобы соревноваться. 2 июня представители государства-террориста стартуют на турнире олимпийской квалификации гран-при Душанбе. Украинская сборная отказалась от участия в этом турнире из-за россиян.

"Мы хороним детей-дзюдоистов...", – резюмировал Кошляк.

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