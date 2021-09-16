Манчестер Сіті – РБ Лейпциг 6:3

Голи: Аке, 16, Мукіеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Гріліш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 – Нкунку, 23, 51, 73

Вилучення: Анхеліно, 79 (РБ Лейпциг)

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"Містяни" забили 3 голи за тайм

Уже на 16 хвилині поєдинку Манчестер Сіті відзначився голом. Після подачі з кута поля від Гріліша точним ударом головою м'яч у ворота німців спрямував Аке.

У середині тайму підопічні Пепа Гвардіоли подвоїли перевагу. Де Брюйне зробив навіс у штрафний на Гріліша. Хавбека "містян" випередив захисник "биків" Мукіеле і курйозно відзначився у власних воротах.

Наприкінці тайму захисник Лейпцига виправився за помилку. Після навісу Форсберга оборонець асистував Нкунку, який забив перший гол Лейпцига у матчі.

Все ж господарі поля пішли на перерву, ведучи у 2 голи. "Містяни" заробили пенальті й удар з позначки чітко реалізував Марез.

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Відразу по перерві Лейпциг знову відіграв один гол. Захисники Манчестер Сіті у власному штрафному не встежили за Нкунку, який вдруге відзначився головою.

Та вже через 5 хвилин Манчестер Сіті знову повернув собі перевагу. Гріліш красиво увірвався у штрафний та класно закрутив м'яч у ворота.

Нкунку оформив хет-трик

На 73 хвилині Лейпциг втретє у поєдинку змусив нервувати Пепа Гвардіолу. "Бики" завдяки чудовій комбінації вивели на ударну позицію Нкунку, який оформив хет-трик.

Вже через 2 хвилини Манчестер Сіті відновив перевагу у 2 голи. Канселу завдав потужного удару з-за меж штрафного. Гулачі просто не мав шансів відбити м'яч.

Ситуація Лейпцига стала ще важчою, коли на 79 хвилині арбітр вилучив Анхеліно. Господарі скористалися більшістю на 85 хвилині. Жезус встановив підсумковий рахунок 6:3!

Манчестер Сіті – РБ Лейпциг відеоогляд