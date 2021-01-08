Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер потрапив до лікарні. Стан 84-річного функціонера погіршився.

Як повідомляє Bild, ситуація серйозна, але життю Блаттера нічого не загрожує. Раніше Блаттер перехворів COVID-19.

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"Мій батько в лікарні. З кожним днем йому все краще. Але йому потрібен час і відпочинок", – прокоментувала донька Блаттера Корін Анденматтен.

Проблеми Блаттера зі здоров'ям

Це не перший випадок, коли Блаттер бореться з проблемами зі здоров'ям. У 2015 році йому довелося лікуватися після збою імунної системи. У нього сталася непритомність на могилі батьків і після госпіталізації його помістили в реанімаційному відділенні.

У 2016 році він захворів на рак шкіри. Біль в колінах також була виправлена ​​хірургічним шляхом.

Йозеф Блаттер керував ФІФА з 1998-го по 2015 рік. Його відсторонили від роботи після початку розслідування справи про корупцію. Спочатку повертатися в спортивну діяльність йому заборонили на вісім років, але після розгляду апеляції термін скоротили до шести років.