81 медаль на Паралимпиаде-2020: Украина взяла "серебро" по настольному теннису

Украинские спортсмены мощно начали очередной соревновательный день Паралимпиады. Виктор Дидух в паре с Максимом Николенко взяли "серебро" по настольному теннису.

Серебряное выступление Украины

Украинский дуэт Виктора Дидуха и Максима Николенко боролся за "золото" Паралимпиады среди мужчин в классе 8. Украинцы подошли к соревнованиям в статусе паралимпийских чемпионов, поэтому гарантированно получили путевку в полуфинал и фактически уже получили "бронзу".

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В 1/2 финала наши теннисисты переиграли представителей Франции Томаса Буве и Клемента Бертье со счетом 2:0 по матчам.

В финале Дидух и Николенко попали на китайский дуэт Чжао Шуай и Пэн Вэйнаня. Украинцы получили серебряную медаль, уступив соперникам со счетом 2:0.

Оба же украинца еще до этого противостояния уже получили свои награды в Токио. Дидух обидно уступил в финале Чжао Шуай и стал вторым. Николенко проиграл в полуфинальной встрече и автоматически стал бронзовым призером Паралимпиады в одиночном разряде.