80 юных украинских футболистов отправились в Италию: игроков примет туринский Ювентус
Источник:Виктор Микита
Глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита сообщил, что 80 юных игроков отправились в Италию. Также продолжается эвакуация футболистов из "горячих" точек.
Юли игроки продолжат карьеру в Ювентусе
Глава Закарпатской ОГА выразил слова благодарности президенту УАФ Андрею Павелко. 80 детей 12 марта уехали в Италию.
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Вместе с Украинской ассоциацией футбола, грандами европейского клубного футбола и при координации Закарпатской областной военной администрации мы создали механизм транспортировки детей из разных регионов Украины в свои тренировочные базы на территории Европы,
– говорится в заявлении главы ОГА.
"Таким образом, появилась возможность вывезти детей из "горячих" точек в безопасные условия, где они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства международных футбольных клубов", – добавил Микита
Видеообращение Микиты