Юлі гравці продовжать кар'єру в Ювентусі

Голова Закарпатської ОДА висловив слова вдячності президентові УАФ Андрію Павелку. 80 дітей 12 березня виїхали до Італії.

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Разом із Українською асоціацією футболу, грандами європейського клубного футболу та за координації Закарпатської обласної військової адміністрації ми створили механізм транспортування дітей із різних регіонів України до своїх тренувальних баз на території Європи,

– йдеться у заяві очільника ОДА.

"Таким чином, з’явилася можливість вивезти дітей з "гарячих" точок у безпечні умови, де вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів", – додав Микита.

Відеозвернення Микити