Юли игроки продолжат карьеру в Ювентусе

Глава Закарпатской ОГА выразил слова благодарности президенту УАФ Андрею Павелко. 80 детей 12 марта уехали в Италию.

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Вместе с Украинской ассоциацией футбола, грандами европейского клубного футбола и при координации Закарпатской областной военной администрации мы создали механизм транспортировки детей из разных регионов Украины в свои тренировочные базы на территории Европы,

– говорится в заявлении главы ОГА.

"Таким образом, появилась возможность вывезти детей из "горячих" точек в безопасные условия, где они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства международных футбольных клубов", – добавил Микита

Видеообращение Микиты