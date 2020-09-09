Дубль Роналду принес победу Португалии над Швецией: видео
8 сентября Португалия встречалась со Швецией в Лиге наций. Дубль Роналду, который позволил ему установить очередной рекорд, принес победу над соперником.
Швеция – Португалия 0:2
Голы: Роналду, 45+1, 72
Удаление: Свенссон, 44 (Швеция)
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Колоссальное преимущество гостей
Уже на второй минуте матча Швеция могла выйти вперед в счете. Адресатом ювелирной поперечной передачи в штрафную стал Берг, который головой отправил мяч возле стойки, пишет 24 канал.
Активный Роналду, вернувшийся на поле после укуса пчелы, потерял прекрасную возможность, вплотную пробивая в центр ворот хозяев – Ольсен показал прекрасную реакцию.
С 44-й минуты хозяевам пришлось играть в меньшинстве. Свенссон нарушил правила, нанеся удар не по мячу, а по ногам соперника. Арбитр без колебаний показал вторую желтую карточку для игрока сборной Швеции. Португалия получила хороший шанс открыть счет – штрафной удар.
К выполнению штрафного подошел Роналду и вколотил бешеным ударом мяч в сетку ворот хозяев. Он закрутил мяч в левую девятку – 0:1.
По сценарию первого тайма
Талантливый Жоау Феликс укротил хороший пас низом и пробил из-за пределов штрафной, но удар оказался неудачным и мяч полетел на трибуны.
Португалия значительно активнее проводила первую 45-минутку. Фернандес укротил поперечную передачу хорошим первым касанием и пробил из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч попал в перекладину.
Капитан Роналду нашел свободную зону у границы штрафной, сыграл в стенку с партнером по команде и отправил мяч в сетку ударом вплотную к правой штанге – 0:2.
Жоау Феликс откликнулся на точную передачу на границе штрафной площадки и сильно пробил в направлении левой стойки ворот. Но голкипер, который удачно выбрал позицию, совершил потрясающий сейв и перевел мяч на угловой.
Итоговый счет встречи – 0:2.
Швеция – Португалия видеообзор матча