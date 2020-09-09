8 сентября Португалия встречалась со Швецией в Лиге наций. Дубль Роналду, который позволил ему установить очередной рекорд, принес победу над соперником.

Швеция – Португалия 0:2

Голы: Роналду, 45+1, 72

Удаление: Свенссон, 44 (Швеция)

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Колоссальное преимущество гостей

Уже на второй минуте матча Швеция могла выйти вперед в счете. Адресатом ювелирной поперечной передачи в штрафную стал Берг, который головой отправил мяч возле стойки, пишет 24 канал.

Активный Роналду, вернувшийся на поле после укуса пчелы, потерял прекрасную возможность, вплотную пробивая в центр ворот хозяев – Ольсен показал прекрасную реакцию.

С 44-й минуты хозяевам пришлось играть в меньшинстве. Свенссон нарушил правила, нанеся удар не по мячу, а по ногам соперника. Арбитр без колебаний показал вторую желтую карточку для игрока сборной Швеции. Португалия получила хороший шанс открыть счет – штрафной удар.

К выполнению штрафного подошел Роналду и вколотил бешеным ударом мяч в сетку ворот хозяев. Он закрутил мяч в левую девятку – 0:1.

По сценарию первого тайма

Талантливый Жоау Феликс укротил хороший пас низом и пробил из-за пределов штрафной, но удар оказался неудачным и мяч полетел на трибуны.

Португалия значительно активнее проводила первую 45-минутку. Фернандес укротил поперечную передачу хорошим первым касанием и пробил из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч попал в перекладину.

Капитан Роналду нашел свободную зону у границы штрафной, сыграл в стенку с партнером по команде и отправил мяч в сетку ударом вплотную к правой штанге – 0:2.

Этим голом португалец установил очередной рекорд. Роналду стал первым европейским и вторым в мире футболистом, который превысил отметку в 100 голов за свою сборную. Лидирует по этому показателю Даеи, который забил 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993/06 года.

Жоау Феликс откликнулся на точную передачу на границе штрафной площадки и сильно пробил в направлении левой стойки ворот. Но голкипер, который удачно выбрал позицию, совершил потрясающий сейв и перевел мяч на угловой.

Итоговый счет встречи – 0:2.

Швеция – Португалия видеообзор матча