Зірковому футболісту Кріштіану Роналду потрібно забити ще вісім м’ячів, щоб встановити світовий рекорд на рівні національних збірних.

Кріштіану Роналду став першим європейцем, який забив вже більше ста голів за національну збірну, пише 24 канал.

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Відмітки в сто голів він сягнув 8 вересня 2020 року у матчі збірної Португалії в гостях у Швеції (2:0) в рамках Ліги націй УЄФА. І в тому ж поєдинку забив свій 101-й гол за національну команду.

Більше нього на рівні збірних забивав лише нападник збірної Ірану Алі Даеї – 109 м'ячів.

Після своєї звитяги Роналду опублікував відео в інстаграмі. Відеоролик містить нарізку голів CR7 і присвячений його ювілейного голу за національну команду.

Голеадор Роналду

Роналду забив свої перші два м'ячі в Лізі націй цього сезону після 11 голів у відборі на Євро-2020. Бомбардир захищає кольори Португалії з 2003 року.

Португалець є найкращим снайпером європейських збірних в історії, випереджаючи легендарного угорця Ференца Пушкаша на 17 голів.



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