"Любите себя и дарите любовь этому миру": как звезды спорта поздравляют с Международным женским днем

Ежегодно по всему миру 8 марта отмечают Международный женский день. Этот замечательный весенний праздник является днем борьбы за права всех женщин.

Многие украинские женщины встречают этот весенний праздник с оружием в руках, защищая нашу страну от безжалостного врага. Кто-то в этот день не получает цветы, а сбивает ракеты над украинскими городами, а кто-то находится в части.

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Билодид: Любите себя и дарите любовь этому миру

Большая часть украинских женщин борются в тылу на своем фронте. Исключением не являются украинские спортсменки, которые чуть ли не ежедневно поднимают сине-желтый флаг на соревнованиях и делают все, чтобы на весь мир звучал украинский гимн.

24 Канал собрал, как украинские звезды спорта поздравляют с Международным днем борьбы за права женщин. С самого утра 8 марта наши спортсменки не только получают поздравления от мужского пола, но и сами поздравляют с Международным женским днем.

Одной из первых это сделала бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Билодид. Спортсменка пожелала всем своим подписчицам в инстаграме любить себя и дарить ее всему миру. К поздравлению дзюдоистка прикрепила несколько красивых фото с невероятной фотосессии.

С женским днем. Девушки, сияйте, любите себя и дарите любовь этому миру,

– пожелала дзюдоистка.

Билодид поздравила с 8 Марта / Фото из инстаграмма дзюдоистки

Полесье поздравило женщин с помощью ИИ

Довольно оригинально подошли к поздравлениям для нежной части населения в житомирском футбольном клубе Полесье. "Волки" использовали возможности искусственного интеллекта.

С международным женским днем. Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир! А пока наши футболисты готовятся к следующему матчу, мы подготовили для вас подарки с помощью искусственного интеллекта,

– написали в пресс-службе житомирского клуба.

Футболисты Полесья поздравили с Международным женским днем / Фото житомирского клуба

Украинские спортсмены принимают пожелания и поздравляют с женским праздником

Свои красивые тюльпаны уже получила титулованная каратистка Екатерина Кривая. Букет цветов уже даже оценил ее домашний любимец.



Кривая поздравила с 8 Марта / Фото из инстаграмма Екатерины

А вот украинская гордость по фехтованию Ольга Харлан отпраздновала Международный женский день на тренировке. По окончании тренировки саблистка получила свои поздравления.

Женщины – это не только нежность и красота, но и сила, мудрость и стойкость. Каждая способна вдохновлять, мотивировать и менять мир к лучшему. С Праздником, девушки,

– написала Ольга у себя в инстаграме.



Харлан поздравила с Международным днем всех женщин / Фото из инстаграмма Ольги

Ярослава Магучих выделила, что 8 марта – это не день "цветов и подарков", а день равенства всех женщин на планете. Легкоатлетка пожелала всем женщинам не сдаваться и достигать своих целей.

Поздравляю всех девушек с днем равенства. Желаю нам никогда не сдаваться и всегда достигать целей любого масштаба и высоты,

– подписала фото легкоатлетка.



Магучих поздравила с Международным женским днем / Фото из инстаграмма Ярославы

Трогательным кадром своих девушек (жену и маленькую дочь) поздравил один из лидеров донецкого Шахтера Георгий Судаков.

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Судаков поздравил жену и дочь с 8 Марта / Фото из инстаграмма Георгия