Чимало українських жінок зустрічають це весняне свято зі зброєю у руках, боронячи нашу країну від безжального ворога. Хтось у цей день не отримує квіти, а збиває ракети над українськими містами, а хтось перебуває у частині.

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Білодід: Любіть себе та даруйте любов цьому світу

Велика частина українських жінок борються у тилу на своєму фронті. Виключенням не є українські спортсменки, які ледь не щодня підіймають синьо-жовтий прапор на змаганнях та роблять усе, аби на весь світ лунав український гімн.

24 Канал зібрав, як українські зірки спорту вітають із Міжнародним днем боротьби за права жінок. Від самого ранку 8 березня наші спортсменки не лише отримують привітання від чоловічої статі, а й самі вітають із Міжнародним жіночим днем.

Однією з перших це зробила бронзова призерка Олімпіади-2020 з дзюдо Дар'я Білодід. Спортсменка побажала усім своїм підписницям в інстаграмі любити себе та дарувати її усьому світу. До привітання дзюдоїстка прикріпила декілька красивих фото із неймовірної фотосесії.

З жіночим днем. Дівчата, сяйте, любіть себе та даруйте любов цьому світу,

– побажала дзюдоїстка.

Білодід привітала із 8 Березня / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Полісся привітало жінок за допомогою ШІ

Доволі оригінально підійшли до привітань для ніжної частини населення у житомирському футбольному клубі Полісся. "Вовки" використали можливості штучного інтелекту.

З міжнародним жіночим днем. Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ! А поки наші футболісти готуються до наступного матчу, ми підготували для вас подарунки за допомогою штучного інтелекту,

– написали пресслужба житомирського клубу.

Футболісти Полісся привітали із Міжнародним жіночим днем / Фото житомирського клубу

Українські спортсмени приймають побажання та вітають із жіночим святом

Свої красиві тюльпани вже отримала титулована каратистка Катерина Крива. Букет квітів вже навіть оцінив її домашній улюбленець.



Крива привітала із 8 Березня / Фото з інстаграму Катерини

А от українська гордість із фехтування Ольга Харлан відсвяткувала Міжнародний жіночий день на тренуванні. По закінченню тренування шаблістка отримала свої привітання.

Жінки – це не лише ніжність та краса, а й сила, мудрість та стійкість. Кожна здатна надихати, мотивувати та змінювати світ на краще. Зі Святом, дівчата,

– написала Ольга у себе в інстаграмі.



Харлан привітала із Міжнародним днем усіх жінок / Фото з інстаграму Ольги

Ярослава Магучіх виділила, що 8 березня – це не день "квітів та подарунків", а день рівності усіх жінок на планеті. Легкоатлетка побажала усім жінкам не здаватись та досягати своїх цілей.

Вітаю усіх дівчат із днем рівності. Бажаю нам ніколи не здаватись і завжди досягати цілей будь-якого масштабу та висоти,

– підписала фото легкоатлетка.



Магучіх привітала із Міжнародним жіночим днем / Фото з інстаграму Ярослави

Зворушливим кадром своїх дівчат (дружину та маленьку доньку) привітав один із лідерів донецького Шахтаря Георгій Судаков.

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Судаков привітав дружину та доньку із 8 Березня / Фото з інстаграму Георгія