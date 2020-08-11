8 лет назад Усик стал олимпийским чемпионом: видео победного поединка против итальянца
Сегодня, 11 августа, ровно 8 лет назад Александр Усик одержал олимпийское золото в Лондоне. Украинец в финальной схватке победил итальянца Руссо.
На эту Олимпиаду 2012 года Усик ехал в роли капитана команды и одного из главных фаворитов соревнований, информирует 24 канал.
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Историческое золото
Уже в первом поединке на Усика ждал непростой бой против россиянина Артура Бетербиева. Выйдя в полуфинал, украинский боксер не оставил шансов для представителя Болгарии Пулева – 21:5.
В финале украинца ждал итальянец Клементе Руссо. Именно итальянский представитель победил Усика в 1/4 финала Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
Руссо чуть активнее начал поединок и создавал прессинг на украинца. Главным козырем Усика в этой встрече стали его замечательные контратаки. В итоге Александр победил в 3-минутке со счетом 3:1.
Второй период выдался очень напряженным. Боксеры раз за разом брали инициативу в свои руки. Доказательством этого был финальный счет второго периода – 8:8.
В последнем раунде Усик был точнее и в итоге победил в противостоянии со счетом 14:11 и стал олимпийским чемпионом.
После победы Александр станцевал гопак.
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Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, преодолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.