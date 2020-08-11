На эту Олимпиаду 2012 года Усик ехал в роли капитана команды и одного из главных фаворитов соревнований, информирует 24 канал.

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Историческое золото

Уже в первом поединке на Усика ждал непростой бой против россиянина Артура Бетербиева. Выйдя в полуфинал, украинский боксер не оставил шансов для представителя Болгарии Пулева – 21:5.

В финале украинца ждал итальянец Клементе Руссо. Именно итальянский представитель победил Усика в 1/4 финала Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Руссо чуть активнее начал поединок и создавал прессинг на украинца. Главным козырем Усика в этой встрече стали его замечательные контратаки. В итоге Александр победил в 3-минутке со счетом 3:1.

Второй период выдался очень напряженным. Боксеры раз за разом брали инициативу в свои руки. Доказательством этого был финальный счет второго периода – 8:8.

В последнем раунде Усик был точнее и в итоге победил в противостоянии со счетом 14:11 и стал олимпийским чемпионом.

После победы Александр станцевал гопак.

Усик – Руссо: видео лучших моментов боя