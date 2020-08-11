Сьогодні, 11 серпня, рівно 8 років тому Олександр Усик здобув олімпійське золото у Лондоні. Українець у фінальній сутичці переміг італійця Руссо.

На цю Олімпіаду 2012 року Усик їхав у ролі капітана команди та одного з головних фаворитів змагань, інформує 24 канал.

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Історичне золото

Вже у першому поєдинку на Усика чекав непростий бій проти росіянина Артура Бетербієва. Вийшовши у півфінал український боксер не залишив шансів для представника Болгарії Пулєва – 21:5.

У фіналі на українця чекав італієць Клементе Руссо. Саме італійський представник переміг Усика в 1/4 фіналу Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні.

Руссо трохи активніше розпочав поєдинок та створював пресинг на українця. Головним козирем Усика у цій зустрічі стали його чудові контратаки. У підсумку Олександр переміг у 3-хвилинці з рахунком 3:1.

Другий період видався дуже напруженим. Боксери раз по раз брали ініціативу у власні руки. Доказом цього був фінальний рахунок другого періоду – 8:8.

У останньому раунді Усик був точнішим і у підсумку переміг у протистоянні з рахунком 14:11 та став олімпійським чемпіоном.

Після перемоги Олександр станцював гопак.

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