8 років тому Усик став олімпійським чемпіоном: відео переможного поєдинку проти італійця
Сьогодні, 11 серпня, рівно 8 років тому Олександр Усик здобув олімпійське золото у Лондоні. Українець у фінальній сутичці переміг італійця Руссо.
На цю Олімпіаду 2012 року Усик їхав у ролі капітана команди та одного з головних фаворитів змагань, інформує 24 канал.
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Історичне золото
Вже у першому поєдинку на Усика чекав непростий бій проти росіянина Артура Бетербієва. Вийшовши у півфінал український боксер не залишив шансів для представника Болгарії Пулєва – 21:5.
У фіналі на українця чекав італієць Клементе Руссо. Саме італійський представник переміг Усика в 1/4 фіналу Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні.
Руссо трохи активніше розпочав поєдинок та створював пресинг на українця. Головним козирем Усика у цій зустрічі стали його чудові контратаки. У підсумку Олександр переміг у 3-хвилинці з рахунком 3:1.
Другий період видався дуже напруженим. Боксери раз по раз брали ініціативу у власні руки. Доказом цього був фінальний рахунок другого періоду – 8:8.
У останньому раунді Усик був точнішим і у підсумку переміг у протистоянні з рахунком 14:11 та став олімпійським чемпіоном.
Після перемоги Олександр станцював гопак.
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Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.