12-го августа, 2012 года, Василий Ломаченко "золотыми буквами" вписал свое имя в историю украинского и мирового бокса. Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу.

Путь ко второму золоту

На пути ко второму олимпийскому золоту Василий Ломаченко в Лондоне выиграл четыре боя. Об этом пишет 24 канал.

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Ломаченко уверенно по очереди одолел Веллингтона Ариаса, Феликса Вердехо и Ясниера Толедо.

В финале Василий не менее убедительно победил Хана Сунь Чхоля. Ломаченко в финале разгромил соперника со счетом 19-9.

Ломаченко стал единственным в истории Украины боксером с двумя золотыми медалями. Первое золото Василий выиграл на Олимпийских играх-2008 в Пекине.

Смотрите видео финального боя Ломаченко 2012

Успехи Ломаченко после Олимпиады

После второй победы на Олимпийских играх Ломаченко провел сезон в полупрофессиональной лиге WSB, где выступал за команду "Украинские атаманы".

Вместе с Ломаченко украинская команда дошла до финала, в котором скандально проиграла Казахстану.

В 2014 году Ломаченко подписал профессиональный контракт с Top Rank. На профессиональном уровне Василий стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.