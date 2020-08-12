8 років як Ломаченко вдруге став олімпійським чемпіоном: відео
12-го серпня, 2012 року, Василь Ломаченко "золотими буквами" вписав своє прізвище в історію українського та світового боксу. Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу.
Шлях до другого золота
На шляху до другого олімпійського золота Василь Ломаченко в Лондоні виграв чотири бої. Про це пише 24 канал.
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Ломаченко впевнено по черзі здолав Веллінгтона Аріаса, Фелікса Вердехо та Яснієра Толедо.
У фіналі Василь не менш переконливо переміг Хана Сунь Чхоля. Ломаченко у фіналі розгромив суперника з рахунком 19-9.
Ломаченко став єдиним в історії України боксером з двома золотими медалями. Перше золото Василь виграв на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні.
Дивіться відео фінального бою Ломаченка 2012
Успіхи Ломаченка після Олімпіади
Після другої перемоги на Олімпійських іграх Ломаченко провів сезон в напівпрофесійній лізі WSB, де виступав за команду "Українські отамани".
Разом з Ломаченком українська команді дійшла до фіналу, в якому скандально програла Казахстану.
У 2014 році Ломаченко підписав професійний контракт з Top Rank. На професійному рівні Василь став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF.