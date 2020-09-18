На странице в инстаграме у российского экс-наставника киевского "Динамо" Юрия Семина появилось откровенное фото девушки.

Позже снимок был удален. Девушка, которую зовут Юлия Диметра, является фотомоделью. В ее аккаунте также опубликовано фото в футболке с изображением 73-летнего специалиста, пишет 24 канал.

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Реакция Семина

Сам тренер заявил, что он не знает, как эти фотографии оказались на его странице, поскольку не умеет публиковать в инстаграме сторис.

Семин добавил, что, возможно, его страницу "взломали" и он не в курсе публикации и даже не знает, что это за девушка.

Юлия Диметра в футболке Семина

На первом фото в профиле Диметра подняла белую футболку, открыв грудь, и поблагодарила экс-тренера "Динамо", который на ней изображен.