На сторінців в інстаграмі у російського екснаставника київського "Динамо" Юрія Сьоміна з'явилося відверте фото дівчини.

Пізніше знімок був видалений. Дівчина, яку звуть Юлія Диметра, є фотомоделлю. В її акаунті також опубліковано фото у футболці із зображенням 73-річного фахівця, пише 24 канал.

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Реакція Сьоміна

Сам тренер заявив, що він не знає, як ці фотографії опинилися на його сторінці, оскільки не вміє публікувати в інстаграмі сторіс.

Сьомін додав, що, можливо, його сторінку "зламали" і він не в курсі публікації і навіть не знає, що це за дівчина.

Юлія Диметра у футболці Сьоміна

На першому фото в профілі Диметра підняла білу футболку, відкривши груди, і подякувала екстренера "Динамо", який на ній зображений.