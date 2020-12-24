Немецкий клуб Динамо Дрезден сложно переживает времена пандемии коронавируса. Руководство команды обратилось к преданным фанатам с прозьбой о помощи и получили положительный фидбэк от болельщиков.

Клуб обратился к болельщикам с просьбой приобрести билеты на кубковый поединок с Дармштадтом. Соперник является не чужим для украинского фаната, в клубе ранее выступали сразу три игрока – Борис Тащи, Артем Федецкий и Денис Олейник, пишет 24 канал.

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Поддержка фанатов

Клубу не пришлось долго уговаривать болельщиков. Фанаты быстро сориентировались и решили помочь команде в трудную минуту – 72 112 билетов. Именно такое количество билетов было куплено на поединок, который проходил на пустых трибунах. Стоимость одного билета была 5 евро.

Интересно, что зрители купили в два раза большее билетов, чем вмещает местный стадион команды. В замен болельщики смогли оставить себе на память купленные билеты. Таким образом, люди сильно пополнили бюджет команды на сезон.

После матча, который завершился с разгромным счетом 0:3 в пользу Дармштадта, клуб осветил на табло арены количество приобретенных билетов. Руководство клуба публично поблагодарило всех неравнодушных за безумную поддержку.

Сейчас Динамо лидирует в третьей по силе лиге Германии, в их активе 35 пунктов. Они опережают ближайшего конкурента Ингольштадт 04 на 7 очков.

Die Zahl des Tages lautet 72.112. Denn: So viele „Geister“ waren bei #SGDSVD dabei. Danke für diese einmal mehr utopische Unterstützung, liebe Dynamo-Fans! #ImGeisteDabei #sgd1953 pic.twitter.com/UOwLknW52D — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 22, 2020

Что известно о Динамо Дрезден