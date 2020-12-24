70 тысяч билетов за матч без зрителей: фанаты спасли клуб Германии от банкротства
Немецкий клуб Динамо Дрезден сложно переживает времена пандемии коронавируса. Руководство команды обратилось к преданным фанатам с прозьбой о помощи и получили положительный фидбэк от болельщиков.
Клуб обратился к болельщикам с просьбой приобрести билеты на кубковый поединок с Дармштадтом. Соперник является не чужим для украинского фаната, в клубе ранее выступали сразу три игрока – Борис Тащи, Артем Федецкий и Денис Олейник, пишет 24 канал.
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Поддержка фанатов
Клубу не пришлось долго уговаривать болельщиков. Фанаты быстро сориентировались и решили помочь команде в трудную минуту – 72 112 билетов. Именно такое количество билетов было куплено на поединок, который проходил на пустых трибунах. Стоимость одного билета была 5 евро.
Интересно, что зрители купили в два раза большее билетов, чем вмещает местный стадион команды. В замен болельщики смогли оставить себе на память купленные билеты. Таким образом, люди сильно пополнили бюджет команды на сезон.
После матча, который завершился с разгромным счетом 0:3 в пользу Дармштадта, клуб осветил на табло арены количество приобретенных билетов. Руководство клуба публично поблагодарило всех неравнодушных за безумную поддержку.
Сейчас Динамо лидирует в третьей по силе лиге Германии, в их активе 35 пунктов. Они опережают ближайшего конкурента Ингольштадт 04 на 7 очков.
Что известно о Динамо Дрезден
- Клуб начал свое существование 1950 году. Динамо несколько раз меняло свое название. В 2008 году команда получила право выступать в третьей по силе лиге Германии. где и выступает до сих пор.
- Сезон-2010/11 можно назвать для дрезденской команды одним из лучших. Динамо заняло третье место и смогло побороться в переходных матчах за путевку во вторую Бундеслигу. В двух встречах с Оснабрюком они смогли вырвать победу и повыситься в классе.
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