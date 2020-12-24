Німецький клуб Динамо Дрезден складно переживає часи пандемії коронавірусу. Керівництво команди звернулось до найвідданіших фанатів за допомогою та отримали позитивний фідбек від вболівальників.

Клуб звернувся до вболівальників з проханням придбати квитки на кубковий поєдинок з Дармштадтом. Суперник є не чужим для українського фаната, у клубі раніше виступали відразу три гравці – Борис Тащі, Артем Федецький та Денис Олійник, пише 24 канал.

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Підтримка фанатів

Клубу не прийшлось довго вмовляти вболівальників. Фанати швидко зорієнтувались та вирішили допомогти команді у скрутну хвилину – 72112 квитків. Саме така кількість білетів була куплена на поєдинок, який відбувався за пустих трибун. Вартість одного квитка була 5 євро.

Цікаво, що глядачі купили двічі більшу кількість білетів, ніж вміщає місцевий стадіон команди. В замін вболівальники змогли залишити собі на пам'ять куплені квитки. Таким чином, люди сильно поповнили бюджет команди на сезон.

Після матчу, який завершився з розгромним рахунком 0:3 на користь Дармштадту, клуб висвітлив на табло арени кількість придбаних квитків. Керівництво клубу публічно подякувало всіх небайдужим за шалену підтримку.

Зараз Динамо лідирує у третій за силою лізі Німеччини, у їх активі 35 пунктів. Вони випереджають найближчого конкурента Інгольштадт 04 на 7 очок.

Die Zahl des Tages lautet 72.112. Denn: So viele „Geister“ waren bei #SGDSVD dabei. Danke für diese einmal mehr utopische Unterstützung, liebe Dynamo-Fans! #ImGeisteDabei #sgd1953 pic.twitter.com/UOwLknW52D — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 22, 2020

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