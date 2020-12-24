70 тисяч квитків за матч без глядачів: фанати врятували клуб Німеччини від банкрутства
Німецький клуб Динамо Дрезден складно переживає часи пандемії коронавірусу. Керівництво команди звернулось до найвідданіших фанатів за допомогою та отримали позитивний фідбек від вболівальників.
Клуб звернувся до вболівальників з проханням придбати квитки на кубковий поєдинок з Дармштадтом. Суперник є не чужим для українського фаната, у клубі раніше виступали відразу три гравці – Борис Тащі, Артем Федецький та Денис Олійник, пише 24 канал.
Варто прочитати Море шампанського та облитий тренер: Порту відсвяткував перемогу у Суперкубку Португалії – відео
Підтримка фанатів
Клубу не прийшлось довго вмовляти вболівальників. Фанати швидко зорієнтувались та вирішили допомогти команді у скрутну хвилину – 72112 квитків. Саме така кількість білетів була куплена на поєдинок, який відбувався за пустих трибун. Вартість одного квитка була 5 євро.
Цікаво, що глядачі купили двічі більшу кількість білетів, ніж вміщає місцевий стадіон команди. В замін вболівальники змогли залишити собі на пам'ять куплені квитки. Таким чином, люди сильно поповнили бюджет команди на сезон.
Після матчу, який завершився з розгромним рахунком 0:3 на користь Дармштадту, клуб висвітлив на табло арени кількість придбаних квитків. Керівництво клубу публічно подякувало всіх небайдужим за шалену підтримку.
Зараз Динамо лідирує у третій за силою лізі Німеччини, у їх активі 35 пунктів. Вони випереджають найближчого конкурента Інгольштадт 04 на 7 очок.
Що відомо про Динамо Дрезден
- Клуб розпочав своє існування 1950 році. Динамо декілька разів змінювало свою назву. У 2008 році команда отримала право виступати у третій за силою лізі Німеччини, де й виступає до сьогодні.
- Сезон-2010/11 можна назвати для дрезденської команди одним із найкращих. Динамо зайняло третє місце та змогло поборотись у перехідних матчах за путівку у другу Бундеслігу. У двох зустрічах з Оснабрюком вони змогли вирвати перемогу та підвищитись у класі.
Поділитися новиною
-
Лідер збірної України Зінченко привітав колишній клуб в Росії з ювілеєм: відео24 грудня 2020 , 20:02
-
Довелося б відрізати собі ногу: Усик про бій з найсильнішим боксером світу Альваресом19 грудня 2020 , 18:28
-
Еквадорський боксер Гонгора, програючи бій, вирвав перемогу нокаутом: відео19 грудня 2020 , 13:31