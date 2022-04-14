7-кратный чемпион мира Формулы-1 Хэмилтон призывает помочь украинцам

7-кратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон уже не в первый раз комментирует войну в Украине. Он призывает помочь украинцам

Хэмитлон: Я молюсь о народе Украины

В своем инстаграме титулованный гонщик призывает мир сплотиться и помочь украинцам. Также он выразил свое восхищение нашим народом.

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"Я молюсь о народе Украины. Сила, которую демонстрируют украинцы в такие непростые времена, впечатляет. Мы должны поддерживать их и подбадривать", – отметил пилот Mercedes

Семьи переезжают, находятся врозь... Или их убивают... Украинские люди, особенно женщины и дети, сталкиваются с насилием и нуждаются в нашей помощи,

– добавил Хэмилтон.



Титулованный гонщик призывает мир помочь Украине / Фото с инстаграма Хэмилтона

Новый сезон начался не лучшим образом для британского гонщика. Ему удалось только однажды "заскочить" на подиум – на Гран-при Бахрейна.