7-кратный чемпион мира Формулы-1 Хэмилтон призывает помочь украинцам
Источник:инстаграм гонщика
7-кратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон уже не в первый раз комментирует войну в Украине. Он призывает помочь украинцам
Хэмитлон: Я молюсь о народе Украины
В своем инстаграме титулованный гонщик призывает мир сплотиться и помочь украинцам. Также он выразил свое восхищение нашим народом.
Читайте также Четырехкратный чемпион мира Феттель призвал Формулу-1 оказать финансовую поддержку Украине
"Я молюсь о народе Украины. Сила, которую демонстрируют украинцы в такие непростые времена, впечатляет. Мы должны поддерживать их и подбадривать", – отметил пилот Mercedes
Семьи переезжают, находятся врозь... Или их убивают... Украинские люди, особенно женщины и дети, сталкиваются с насилием и нуждаются в нашей помощи,
– добавил Хэмилтон.
Титулованный гонщик призывает мир помочь Украине / Фото с инстаграма Хэмилтона
К слову. Новый сезон начался не лучшим образом для британского гонщика. Ему удалось только однажды "заскочить" на подиум – на Гран-при Бахрейна.