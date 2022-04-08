Феттель: Убивают невинных людей

Немецкий автогонщик подчеркнул, что необходимо обеспечить украинцев базовыми вещами. Он призывает Формулу-1 помочь украинскому народу.

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Людям не хватает элементарных вещей, таких как еда, одеяла и другие вещи. Чтобы обеспечить этим людям, нужны деньги. "Формула-1" зарабатывает много денег,

– сказал Феттель.

Пилот отметил, что уже стоит думать о том, как можно быстрее всего собрать средства.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи. Стоит попытаться подумать, как мы можем собрать деньги. Абсолютно ужасно смотреть на происходящее", – подчеркнул гонщик.

Феттель отслеживает последние новости в Украине. Он рассказал, что увиденное его изрядно шокирует.

Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может быть потрясающим, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей,

– добавил немец.