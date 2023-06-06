Без конкретных имен: УАФ объявила дату назначения нового главного тренера сборной Украины

Неужели эпопея с новым главным тренером сборной Украины по футболу окончена? Украинская ассоциация футбола обнародовала официальную информацию о назначении нового наставника "сине-желтых".

6 июня появилась официальная информация для представителей СМИ. 7 июня в Доме футбола в Киеве состоится официальная пресс-конференция и презентация нового главного тренера сборной Украины по футболу.

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Все ждут Реброва

Начало медиамероприятия стартует в 12:00. УАФ не стало называть конкретных фамилий. Но все ожидают, что новым наставником сборной будет Сергей Ребров, который покинул Аль-Айн.

49-летний специалист недавно в интервью даже не скрывал информацию о своем приезде в Украину после последнего матча в сезоне для Аль-Айна. Давным-давно все сватают Реброва к рулю главной команды страны по футболу. В УАФ тоже не раз сообщали свои надежды на подписание контракта с бывшим наставником киевского Динамо. Сергей Станиславович тоже подтверждал, что достиг определенных договоренностей по УАФ. Поэтому нужно было согласовать только все окончательно для Аль-Айна, который уже простился с украинцем. Скорее всего, именно под руководством Реброва сборная Украины будет готовиться к трем июньским матчам. Уже 12 июня "сине-желтые" проведут товарищескую игру против Германии, для которой эта встреча будет особенной и юбилейной. А уже 16 июня нашей сборной ждет второй матч отбора на Евро-2024 протыв Северной Македонии. После чего 19 июня Украина сыграет в квалификации против Мальты. Напомним! Сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2024 по выездному поражению на "Уэмбли" от Англии 2:0. Сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2024 по выездному поражению на "Уэмбли" от Англии 2:0.

УАФ просит представителей прессы присылать свои заявки на аккредитацию по электронному адресу press@uaf.ua до 6 июня 19:00.