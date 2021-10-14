565 миллионов от Украины: призеры Олимпиады и Паралимпиады получили деньги за медали в Токио
Источник:Министерство финансов Украины
Призеры Олимпиады и Паралимпиады получили обещанные денежные вознаграждения за полученные награды в Токио. Государство выплатило украинским спортсменам 565,3 миллиона гривен.
Сдержали обещание перед спортсменами
Министерство финансов Украины опубликовало отчет о выплатах денежных вознаграждений нашим призерам в Токио. Обещанные призовые были в долларах, но если перевести в национальную валюту Украины, то в целом на призовые было потрачено 565,3 миллиона гривен.
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Важно, что олимпийцы и паралимпийцы получили одинаковые денежные вознаграждения. Разница между золотой и серебряной наградой составила 40 тысяч долларов.
Суммы за призовые места
- "золото" – 125 тысяч долларов
- "серебро" – 80 тысяч долларов
- "бронза" – 55 тысяч долларов
Следует напомнить, что уже после завершения всех соревнований в Токио появилась информация, что спортсмены, которые были близки к пьедесталу, тоже получат деньги. На олимпийцев и паралимпийцев, которые заняли 4 – 6 места, было выделено 6,4 миллиона гривен.
25 спортсменов, которые заняли 4 – 6 места, и их тренеры получили денежные вознаграждения от государства.
- за 4 место – 200 тысяч гривен,
- за 5 место – 140 тысяч гривен,
- за 6 место – 100 тысяч гривен.
Достижения украинских спортсменов
- На Олимпиаде Украина получила 19 наград – одну золотую (принес Жан Беленюк), 6 серебряных и 12 бронзовых. Украинская сборная стала 44-й среди 206 стран-участниц. Также заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград.
- Что не скажешь о Паралимпиаде. Наши спортсмены замкнули топ-6 общего медального зачета. Украинцы принесли стране 98 медалей – 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых наград. Больше всего медалей под сине-желтым флагом получили пловцы и легкоатлеты.