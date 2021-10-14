565 миллионов от Украины: призеры Олимпиады и Паралимпиады получили деньги за медали в Токио

Призеры Олимпиады и Паралимпиады получили обещанные денежные вознаграждения за полученные награды в Токио. Государство выплатило украинским спортсменам 565,3 миллиона гривен.

Сдержали обещание перед спортсменами

Министерство финансов Украины опубликовало отчет о выплатах денежных вознаграждений нашим призерам в Токио. Обещанные призовые были в долларах, но если перевести в национальную валюту Украины, то в целом на призовые было потрачено 565,3 миллиона гривен.

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Важно, что олимпийцы и паралимпийцы получили одинаковые денежные вознаграждения. Разница между золотой и серебряной наградой составила 40 тысяч долларов.

Суммы за призовые места

"золото" – 125 тысяч долларов

"серебро" – 80 тысяч долларов

"бронза" – 55 тысяч долларов

Следует напомнить, что уже после завершения всех соревнований в Токио появилась информация, что спортсмены, которые были близки к пьедесталу, тоже получат деньги. На олимпийцев и паралимпийцев, которые заняли 4 – 6 места, было выделено 6,4 миллиона гривен.

25 спортсменов, которые заняли 4 – 6 места, и их тренеры получили денежные вознаграждения от государства.

за 4 место – 200 тысяч гривен,

за 5 место – 140 тысяч гривен,

за 6 место – 100 тысяч гривен.

Достижения украинских спортсменов