Нападающий Кадзуеси Миура продлил контракт с японской Йокогамой. Соглашение 53-летнего футболиста рассчитано еще на один год.

О новом контракте Миуры сообщается на официальном сайте Йокогамы. Для игрока это будет 36-й сезон в профессиональном футболе. 26 февраля 2021 года ему исполнится 54 года.

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За свою карьеру Миура успел поиграть за ряд бразильских клубов, среди которых Сантос и Палмейрас. Он также выступал за итальянскую Дженоа и загребское Динамо из Хорватии. Также в его активе выступление за команду Сидней из Австралии.

С 1990 до 2000 года выступал за сборную Японии, где в 89 матчах забил 55 голов.

В 2005 году подписал контракт с Йокогамой, за которую выступает до сих пор.

В 2020 году установил ряд рекордов:

стал первым игроком, которому удалось сыграть в пяти разных десятилетиях – он начал профессиональную карьеру в 1986 году;

стал самым старым игроком в чемпионате Японии. Он сыграл матч, когда ему было 53 года, 6 месяцев и 28 дней (до этого Йокогама выступала в низшем дивизионе, и лишь в 2020 году вышла в элитный).

Однако Миура не является самым старшим футболистом в мире, сыгравшим официальный матч. Его рекорд побил Хандсурен Оюнбилег, который в возрасте 54 лет вышел на матч чемпионата Монголии. Это произошло в сентябре 2020 года.