Нападник Кадзуйосі Міура продовжив контракт з японською Йокогамою. Угода 53-літнього футболіста розрахована ще на один рік.

Про новий контракт Міури повідомляється на офіційному сайті Йокогами. Для гравця це буде 36-ий сезон у професійному футболі. 26 лютого 2021 року йому виповниться 54 роки.

Водночас Роналду повторив світовий рекорд за кількістю забитих м'ячів за кар'єру: відео

За свою кар'єру Міура встиг пограти за ряд бразильських клубів, серед яких Сантос та Палмейрас. Він також виступав за італійську Дженоа та загребське Динамо з Хорватії. Також в його активі виступ за команду Сідней з Австралії.

З 1990 до 2000 року виступав за збірну Японії, де в 89 матчах забив 55 голів.

У 2005 році підписав контракт з Йокогамою, за яку виступає і досі.

У 2020 році встановив ряд рекордів:

став першим гравцем, якому вдалося зіграти в п'яти різних десятиліттях – він розпочав професійну кар'єру у 1986 році;

став найстарішим гравцем в чемпіонаті Японії. Він зіграв матч, коли йому було 53 роки, 6 місяців та 28 днів (до цього Йокогама виступала у нижчому дивізіоні, і лише у 2020 році вийшла в елітний).

Однак Міура не є найстаршим футболістом у світі, який зіграв офіційний матч. Його рекорд побив Хандсурен Оюнбілег, який у віці 54 років вийшов на матч чемпіонату Монголії. Це сталося у вересні 2020 року.