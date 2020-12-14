17-річний Ілля Ковтун, який представляв Україну на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, не залишив шансів суперникам на перемогу. Українець здобув 5 нагород вищого ґатунку.

Завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики у Мерсині (Туреччина). Попри відсутність Верняєва Україна тріумфально виступила на змаганнях, пише 24 канал.

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Справжній герой України

В останній день турніру українська збірна додала у свій актив ще дві нагороди. Ігор Радівілов в опорному стрибку здобув "золото". А у вправі на кільцях – "бронзу". Срібна нагорода у доробку Петра Пахнюка у вправі на брусах.

The 2020 European Champion on vault ... Igor Radivilov (UKR)!#Mersin2020 pic.twitter.com/v3puCGidCY — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 13, 2020

Завдяки хорошим виступам українці змогли здобути перемогу у загальному заліку чемпіонату Європи 2020 року. Сумарно спортсмени з України завоювали 15 медалей: 7 золотих, 6 срібних та ще 2 бронзові.

Справжнім тріумфатором змагань став юний 17-річний Ілля Ковтун. Українець просто не залишив надії суперникам на перемогу у змаганнях. Юнак здобув 5 золотих нагород та ще одного разу підіймався на другу сходинку п'єдесталу. Українцю не було рівних в особистому багатоборстві, на коні, кільцях і паралельних брусах. Також Ілля поповнив свій медальний доробок "золотом" в команді та в опорному стрибку отримав "срібло".

Хто такий Ілля Ковтун? Призер юніорського чемпіонату світу, шість разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті Європи серед юніорів, призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон та призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Тренується у обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Олімпія" під керівництвом тренера Ірини Надюк.

Ilia Kovtun lead Ukraine's team effort for gold as top qualifier in the all-around and on parallel bars#Mersin2020 pic.twitter.com/4iMCp4X61V — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 9, 2020

Найближчим суперником України стала Туреччина – 8 медалей. Спортсмени здобули дві "золоті" нагороди, двічі склали у свою скарбничку "срібло" та ще чотири рази "бронзу".

Трійку найсильніших збірних замкнула Литва – 4 нагороди (2 золоті та по одному "сріблу" та "бронзі").