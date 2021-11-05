5 финалов – 5 медалей: борчихи из Украины разорвали чемпионат мира в Сербии

На чемпионате мира U-23 по борьбе украинские борчихи получили еще 5 наград. Три из пяти лучшего сорта.

Вырвала третье место

Во второй день финалов украинские борчихи получили еще 5 наград на чемпионате мира до 23-х лет в Сербии. Было аж 5 финалов, где наши девушки соревновались за медали. Первой на ковер среди украинок вышла Мария Винник.

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Украинка посоревновалась за "бронзу" в весовой категории до 53 килограммов. Ее соперницей была представительница Молдовы Мариана Драгутан. Винник первой повела в счете после пассивной борьбы от соперницы. Но молдавской борчихе быстро удалось отквитать очки.

Все решалось в последние секунды схватки. Мария проявила характер вырвав третье место у соперницы.

Украинский гимн и первое "золото" от Акобии

Следующей на ковер вышла 22-летняя Алина Акобия-Грушина.

Напомним, что именно Алина должна была поехать на Олимпиаду в Токио и выступать в весе до 57 килограммов. Но травма заставила тренерский штаб сборной произвести вынужденную замену. Вместо Акобии в Японию поехала Татьяна Кит.

В золотой схватке в Сербии соперницей Алины стала неуступчивая россиянка Кристина Михнева. Уже с первых секунд было видно огромное желание украинки стать чемпионкой мира. Грушина первой размочила нули на табло, но соперница быстро сравняла до 1:1.



Акобия-Грушина – чемпионка мира U-23 / Скриншот с видео

Однако Акобии удалось вытерпеть и на протяжении всего поединка держать соперницу в напряжении. Алина дожала россиянку и принесла Украине первое "золото" соревнований. Украинский гимн впервые прозвучал на сербской земле.

Была лучшей, но уступила

В весе до 62 килограммов нас тоже ждал финал с участием украинки. Катерина Зеленых боролась за "золото" против представительницы Канады Аны Паулы Гонсалес.



Катерина Зеленых / Фото facebook.com/ukrwrestling

Украинка убедительно вела в счете. Екатерина мощно вытолкала соперницу за пределы ковра и увеличила свое преимущество до 3:0. Зеленых полностью доминировал на ринге, но дальше произошло то, чего никто не ожидал Гонсалес классно ловила украинскую борчиху на ее атаках.

Зеленых обидно проиграла в борьбе за звание чемпионки мира. Екатерина была вынуждена радоваться серебряной награде.

Яркая победа украинки на туше

Финал в весовой категории до 65 килограммов тоже был при участии украинской борчихи – Анастасии Лавренчук. Ее оппоненткой была россиянка Динара Кудаева Салихова. Второй за день украинско-российский финал.



Анастасия Лавренчук / Фото facebook.com/ukrwrestling

Поединок Лавренчук был самым коротким из схваток украинок. Анастасия эффектно на туше завершила встречу победой – 4:0. Лавренчук – чемпионка мира в Сербии.

Третье "золото" для Украины

Последней в борьбу за медали среди борчих из Украины вступила Анастасия Алпеева. Девушка боролась в весе до 72 килограммов. Алпеева вышла на ковер против представительницы Франции.



Анастасия Алпеева / Скриншот из видео

Соперница первой взяла очко за пассивную борьбу украинки. Но дальше в схватке зарабатывала только Алпеева. Анастасия поймала борчиху из Франции на приеме и вышла вперед 2:1. Далее судья показал еще два балла в пользу украинки, но почему-то на табло их не было. Украинская команда выбросила челлендж. После просмотра видеоповтора Анастасии таки добавили заслуженно добытые баллы – 4:1.

Своего Алпеева не упустила. Анастасия Алпеева – третья чемпионка мира по Украине в Сербии.