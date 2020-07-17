Бывший хоккеист "Донбасса" Алексей Тезиков умер в 42 года. Спортсмену стало плохо на улице.

Об этом сообщает официальный сайт тольяттинской "Лады", в которой он начинал свою профессиональную карьеру.

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16 июля Тезикову стало плохо на улице, и он скончался еще до приезда бригады скорой помощи, не приходя в сознание.

Что известно о карьере Алексея Тезикова

За свою 20-летнюю карьеру Тезиков успел поиграть на разных уровнях. На его счету 30 матчей в НХЛ за "Ванкувер" и "Вашингтон", в элите российского хоккея он выступал за "Ладу", "Нефтехимик", "Сибирь", "Амур", "Торпедо" и "Северсталь".

В составе "Донбасса" в сезоне-2011/12 он сыграл 11 матчей ВХЛ, набрав 2 (0+2) очка, а за вторую команду дончан – 28 матчей в чемпионате Украины, записав на свой счет 25 (5+20) очков. В следующем чемпионате Тезиков перешел в "Сокол", где за полный сезон чемпионата Украины по 45 матчей набрал 25 (8+17) очков.

После завершения карьеры Тезиков работал в хоккейной школе "Лады".