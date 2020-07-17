Колишній хокеїст "Донбасу" Олексій Тезиков помер у 42 роки. Спортсмену стало погано на вулиці.

Про це повідомляє офіційний сайт толлятинської "Лади", в якій він починав свою професійну кар'єру.

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16 липня Тезікова стало погано на вулиці, і він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги, не приходячи до тями.

Що відомо про кар'єру Олексія Тезикова

За свою 20-річну кар'єру Тезиков встиг пограти на різних рівнях. На його рахунку 30 матчів у НХЛ за "Ванкувер" і "Вашингтон", в еліті російського хокею він виступав за "Ладу", "Нафтохімік", "Сибір", "Амур", "Торпедо" і "Северсталь".

У складі "Донбасу" в сезоні-2011/12 він зіграв 11 матчів ВХЛ, набравши 2 (0+2) очки, а за другу команду донеччан – 28 матчів в чемпіонаті України, записавши на свій рахунок 25 (5+20) очок. У наступному чемпіонаті Тезиков перейшов у "Сокіл", де за повний сезон чемпіонату України за 45 матчів набрав 25 (8+17) очок.

Після завершення кар'єри Тезиков працював в хокейній школі "Лади".