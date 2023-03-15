Вже наступного тижня стартує кваліфікація до чемпіонату Європи-2024. Свій шлях до фінального турніру розпочне збірна Швеції.

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Ібра поведе Швецію на Євро-2024

Шведський футбольний союз оголосив заявку команди на стартові матчі відбору. Серед збірників викликаних на березневі матчі опинився 41-річний Златан Ібрагімович. Головний тренер Швеції Янне Андерссон дуже розраховує на досвід форварда.

"Ми зі Златаном завжди були на зв'язку, у тому числі під час його травми. Зараз він почувається добре, може зробити свій внесок на поле. Його особистість і досвід також багато додають команді. У цьому сенсі він унікальний, але ідея в тому, що він приходить і робить свій внесок у гру, інакше я б не викликав його.

Я не бачу його у стартовому складі. Він більше схожий на те, до чого звик у Мілані, в ігрових ситуаціях. Далі все залежатиме від того, як справи в іграх і від його можливостей. Златан дуже хоче зробити свій внесок", – сказав Андерсон.

Зазначимо, що Ібрагімович через травму пропустив майже весь минулий рік. В нинішньому сезоні він лише тричі з'являвся на полі у складі Мілану.

Варте уваги! Збірна Швеції у березні зіграє два матчі у відборі до Євро-2024: 24 березня "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії, а 27 березня зі збірною Азербайджану.

Легенда збірної Швеції