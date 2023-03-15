Вже наступного тижня стартує кваліфікація до чемпіонату Європи-2024. Свій шлях до фінального турніру розпочне збірна Швеції.
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Ібра поведе Швецію на Євро-2024
Шведський футбольний союз оголосив заявку команди на стартові матчі відбору. Серед збірників викликаних на березневі матчі опинився 41-річний Златан Ібрагімович. Головний тренер Швеції Янне Андерссон дуже розраховує на досвід форварда.
"Ми зі Златаном завжди були на зв'язку, у тому числі під час його травми. Зараз він почувається добре, може зробити свій внесок на поле. Його особистість і досвід також багато додають команді. У цьому сенсі він унікальний, але ідея в тому, що він приходить і робить свій внесок у гру, інакше я б не викликав його.
Я не бачу його у стартовому складі. Він більше схожий на те, до чого звик у Мілані, в ігрових ситуаціях. Далі все залежатиме від того, як справи в іграх і від його можливостей. Златан дуже хоче зробити свій внесок", – сказав Андерсон.
Зазначимо, що Ібрагімович через травму пропустив майже весь минулий рік. В нинішньому сезоні він лише тричі з'являвся на полі у складі Мілану.
Легенда збірної Швеції
- Ібрагімович дебютував за збірну Швеції 31 січня 2001 року.
- У складі "синьо-жовтих" він зіграв 121 матч та забив 62 голи.
- Ібрагімович – найкращий бомбардир в історії збірної Швеції.
- Грав на чотирьох чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012 і 2016) і на двох чемпіонатах світу (2002 і 2006).
- Востаннє швед грав за збірну у березні 2022-го проти Польщі (0:2) у плей-оф раунді відбору на ЧС-2022.
- Влітку 2022 року форвард отримав травму хрестоподібної зв'язки коліна, через що пропустив близько 6-7 місяців.