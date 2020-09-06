40-річний Оверім знищив суперника: технічний нокаут та кров на обличчі бразильця – відео
У Лас-Вегасі завершився турнір під егідою UFC Vegas 9. Центральним боєм якого стала зустріч Алістара Оверіма (47-18-1) і Аугусто Сакаї (15-2-1), де перший переміг технічним нокаутом суперника.
40-річному Оверіму, який є більш досвідченим бійцем, вдалось завдати другої поразки Сакаї у США, інформує 24 канал.
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Перемога на досвіді
Щоправда, у перших раундах активніше у октагоні поводив себе Сакаї, який раз по раз затискав суперника до сітки. Але Алістар впевнено тримав оборону, тому всі удари бразильця не давали йому потрібного результату.
У третьому раунді 40-річний боєць взяв ініціативу у свої руки та перевів Сакаї на канвас та завдав декілька потужних ударів. Хоча Сакаї намагався захищатись, але уникнути розсічення над оком йому не вдалось.
З кожним наступним раундом перевага Оверіма збільшувалась, але у п'ятому Сакаї міг вирвати перемогу у суперника. Однак Оверім різко перехопив ініціативу, почав став жорстко бити суперника. Рефері зарахував Сакаї технічний нокаут.
Таким чином для ветерана Оверіма ця перемога стала вже 47-й в кар'єрі при 18 поразках. Він є першим і єдиним бійцем, який виграв світовий титул і за правилами MMA і за правилами K-1.
Сакаї програв другий бій з 18. Першої поразки боєць зазнав у 2017 році у поєдинку проти Чеіка Конго. Він програв бій шляхом роздільного рішення суддів.