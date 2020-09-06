У Лас-Вегасі завершився турнір під егідою UFC Vegas 9. Центральним боєм якого стала зустріч Алістара Оверіма (47-18-1) і Аугусто Сакаї (15-2-1), де перший переміг технічним нокаутом суперника.

40-річному Оверіму, який є більш досвідченим бійцем, вдалось завдати другої поразки Сакаї у США, інформує 24 канал.

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Перемога на досвіді

Щоправда, у перших раундах активніше у октагоні поводив себе Сакаї, який раз по раз затискав суперника до сітки. Але Алістар впевнено тримав оборону, тому всі удари бразильця не давали йому потрібного результату.

У третьому раунді 40-річний боєць взяв ініціативу у свої руки та перевів Сакаї на канвас та завдав декілька потужних ударів. Хоча Сакаї намагався захищатись, але уникнути розсічення над оком йому не вдалось.

З кожним наступним раундом перевага Оверіма збільшувалась, але у п'ятому Сакаї міг вирвати перемогу у суперника. Однак Оверім різко перехопив ініціативу, почав став жорстко бити суперника. Рефері зарахував Сакаї технічний нокаут.

Таким чином для ветерана Оверіма ця перемога стала вже 47-й в кар'єрі при 18 поразках. Він є першим і єдиним бійцем, який виграв світовий титул і за правилами MMA і за правилами K-1.

Сакаї програв другий бій з 18. Першої поразки боєць зазнав у 2017 році у поєдинку проти Чеіка Конго. Він програв бій шляхом роздільного рішення суддів.

Що таке UFC? Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їхньому сучасному вигляді.

Відеоогляд бою між Алістаром Оверімом та Аугусто Сакаї